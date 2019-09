Ora è ufficiale: Roma, ceduto Gonalons al Granada

L’AS Roma rende noto sul proprio sito ufficiale di aver ceduto a titolo temporaneo e gratuito, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Maxime Gonalons, al Granada Club de Fútbol. L’accordo prevede, al verificarsi di determinate situazioni sportive, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 4 milioni di euro. Il calciatore, arrivato nella Capitale nell’estate del 2017, ha collezionato 23 presenze in giallorosso. La scorsa stagione ha giocato in prestito al Siviglia.

Foto: Siviglia Twitter