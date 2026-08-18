Ora è ufficiale: Rodri nuovo giocatore del Barcellona

Rodri nuovo giocatore del Barcellona, adesso è ufficiale dopo quanto raccontato da Gianluigi Longari. Questo il comunicato del City: “Rodri ha lasciato il Manchester City per unirsi al Barcellona, ​​previa autorizzazione internazionale, ponendo fine a una magnifica e fruttuosa parentesi di sette anni all’Etihad. “Il mio cuore sarà sempre blu” dice Rodri.

Nel corso della sua carriera al City, il nazionale spagnolo si è affermato come uno dei migliori centrocampisti difensivi al mondo e ha giocato un ruolo decisivo in quello che si è rivelato il periodo di maggior successo nella storia del club.

Complessivamente, il trentenne ha collezionato 298 presenze con il club, segnando 28 gol e contribuendo alla conquista di 14 trofei importanti da parte del City.

Nel corso della sua carriera all’Etihad, Rodri ha contribuito alla conquista di quattro titoli di Premier League, tre Coppe di Lega, due FA Cup, due Community Shield, la UEFA Champions League, la Supercoppa UEFA e la Coppa del Mondo per club FIFA.

Fu Rodri a segnare il gol decisivo e indimenticabile che assicurò la gloria in Champions League – e con essa lo storico Triplete del 2023 – contro l’Inter a Istanbul.

A livello personale, la reputazione di Rodri nel mondo del calcio ha raggiunto il suo apice nel 2024, quando è diventato il primo giocatore del City a vincere l’ambito Pallone d’Oro, il premio individuale più prestigioso del calcio mondiale.

Dopo essere approdato al City dall’Atletico Madrid nell’estate del 2019, Rodri ha subito dimostrato la potenza, l’eleganza e la straordinaria intelligenza calcistica che lo avrebbero contraddistinto come uno dei membri chiave della squadra assemblata da Pep Guardiola.

Il gol di testa decisivo nella finale di Carabao Cup 2020 vinta per 2-1 contro l’Aston Villa non solo gli ha permesso di conquistare il suo secondo trofeo importante in quella stagione d’esordio, dopo la vittoria del Community Shield nel 2019, ma ha anche dimostrato l’infallibile capacità di Rodri di dare il meglio di sé nelle occasioni più importanti.

Dopo aver contribuito alla vittoria del City in Premier League e a un altro successo in finale di Carabao Cup nella stagione 2020/21, l’influenza e l’impatto di Rodri si sono ulteriormente intensificati nella stagione successiva, quando il City ha conquistato un altro titolo.

Infatti, è stato il suo gol a metà del secondo tempo a innescare una rimonta straordinaria, che ha permesso alla squadra di Guardiola di battere l’Aston Villa per 3-2 e conquistare ancora una volta il titolo di campione.

Ma è stata la stagione decisiva 2022/23 a far emergere appieno il contributo di Rodri.

Si è dimostrato un vero e proprio pilastro a centrocampo del City, contribuendo in modo determinante alla conquista del terzo titolo consecutivo di Premier League e della FA Cup da parte della squadra di Guardiola, grazie a una memorabile vittoria per 2-1 nel derby contro il Manchester United.

Poi è arrivato il suo momento più bello e quello del City: il magnifico gol di Rodri nel secondo tempo ha regalato la vittoria per 1-0 nella finale di Champions League contro l’Inter a Istanbul.

Non solo ha regalato al City la prima storica vittoria in Coppa dei Campioni, ma ha anche suggellato uno storico Triplete, consolidando il posto del club nei libri dei record inglesi, con Rodri nominato sia miglior giocatore della partita che del torneo.

Il suo contributo non fu meno determinante nella stagione 2023/24, quando il City scrisse un’altra pagina di storia diventando la prima squadra maschile inglese a vincere quattro titoli consecutivi.

Il gol di Rodri nel secondo tempo ha contribuito a sigillare la vittoria decisiva per 3-1 sul West Ham nell’ultima giornata di campionato, assicurando così il titolo.

Il suo impatto dirompente è stato poi riconosciuto a livello globale nell’autunno del 2024, quando Rodri è stato nominato vincitore del Pallone d’Oro, il massimo riconoscimento nel calcio maschile d’élite.

Purtroppo, a quel punto un grave infortunio al ginocchio subito nel settembre dello stesso anno costrinse Rodri a rimanere fuori dai giochi per quasi un anno.

Dopo un periodo di recupero e riabilitazione paziente e meticoloso, è tornato in campo nel 2025 e ha contribuito al successo del City nella scorsa stagione, con la vittoria della Carabao Cup e della FA Cup nel 2026.

Sul fronte internazionale, l’impatto di Rodri è stato altrettanto profondo. Con 70 presenze all’attivo con la nazionale spagnola, il centrocampista è stato determinante nel contribuire alla conquista del titolo di campione d’Europa nell’estate del 2024.

In seguito, ha guidato la Spagna alla vittoria della Coppa del Mondo del 2026, conquistando anche l’ambito riconoscimento del Pallone d’Oro, premio assegnato al miglior giocatore del torneo.

Riflettendo sulla sua carriera al Manchester City, Rodri ha dichiarato: “Lascio il club con un enorme senso di orgoglio per ciò che abbiamo raggiunto e anche con gratitudine per i tanti ricordi meravigliosi.

“Quello che abbiamo realizzato insieme in questi anni è qualcosa di davvero speciale e indimenticabile.”

“Innanzitutto, voglio ringraziare tutti coloro con cui ho lavorato al City per tutto quello che hanno fatto per me e per avermi aiutato in tanti modi straordinari, contribuendo a farmi diventare il giocatore che sono oggi.”

“Desidero inoltre ringraziare in modo particolare tutti i miei incredibili compagni di squadra, passati e presenti. Hanno contribuito a rendere ogni singolo giorno qui una gioia assoluta.”

“È stato un privilegio davvero speciale condividere lo spogliatoio e il campo con tutti voi.”

“Infine, vorrei rendere un ringraziamento speciale ai tifosi del City. Mi avete fatto sentire a casa a Manchester fin dal mio arrivo e siete sempre stati al mio fianco.”

“Grazie per il vostro supporto a me e alla squadra, sia nei momenti belli che in quelli difficili. È stato un piacere giocare davanti a tutti voi. Il mio cuore sarà sempre blu.”

“Questi sette anni sono stati incredibili. Ho apprezzato ogni singolo momento di ciò che abbiamo realizzato insieme e porterò sempre il Manchester City nel mio cuore.”

Da parte sua, il direttore sportivo Hugo Viana ha affermato che l’enorme contributo di Rodri alla causa del City non sarà mai dimenticato.

“Rodri è stato un collaboratore eccezionale e ha contribuito in modo determinante ai successi del Club da quando è arrivato”, ha dichiarato Viana.

“Il suo enorme talento, la sua intelligenza, la sua determinazione, il suo impegno e la sua leadership sono stati un esempio e una fonte di ispirazione per tutti.”

“Con i suoi successi, Rodri si è più che assicurato un posto nella storia del Manchester City e gli auguriamo il meglio per il prossimo capitolo della sua carriera.”

“E ci lascia con la consapevolezza che sarà sempre il benvenuto in questa società calcistica.”

Tutti al Manchester City desiderano augurare a Rodri ogni successo per il resto della sua carriera.



foto sito barcellona