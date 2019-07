Ora è ufficiale: Rodri è un nuovo giocatore del Manchester City

Rodri è un nuovo giocatore del Manchester City. Il club inglese, come comunicato dall’ormai ex squadra del calciatore, l’Atletico Madrid, ha pagato presso gli uffici della Liga la clausola rescissoria di 70 milioni posta sul contratto di Rodri. “Il Manchester City ha pagato la clausola rescissoria di Rodri. Il giocatore non è più sotto contratto con il nostro club”, hanno annunciato i colchoneros su Twitter.

Foto AS