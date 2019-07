Ora è ufficiale: Rodin è un nuovo difensore del Perugia

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Perugia rende noto di aver definito l’acquisto a titolo definitivo del difensore classe ‘96 Matej Rodin che ha firmato un contratto fino al 2023 con il club umbro. Il giocatore, che arriva dallo Zeljeznicar, sarà subito a disposizione di mister Oddo. Confermate, dunque, le voci bosniache di cui avevamo parlato nei giorni scorsi.

Queste le prime parole di Rodin rilasciate al sito ufficiale perugino: “Sono molto felice di firmare con il Perugia. Per me è un orgoglio che ci siano allenatori a cui piace il mio stile di gioco. Amo giocare a calcio, mi piace costruire il gioco da dietro. Il mio allenatore è Massimo Oddo, un campione del mondo! Non vedo l’ora di cominciare, non vedo l’ora che la mia ragazza e io andremo ad abitare in un appartamento a Perugia. Non vedo l’ora di conoscere i miei compagni di squadra e di giocare in Serie B“.

Foto: Twitter Perugia