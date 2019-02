Ora è ufficiale: Rodgers nuovo tecnico del Leicester, contratto fino al 2022

Brendan Rodgers è il nuovo manager del Leicester: dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ora è arrivata anche l’ufficialità. Il tecnico, ex Liverpool, lascia il Celtic Glasgow per approdare sulla panchina delle Foxes, firmando un contratto fino al 30 giugno 2022. Questo l’annuncio del club inglese su Twitter:

Leicester City Football Club is delighted to confirm the appointment of Brendan Rodgers as its new First Team Manager 📝#WelcomeBrendan

— Leicester City (@LCFC) February 26, 2019