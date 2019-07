Ora è ufficiale: Roberto D’Aversa al Parma fino al 2022

Roberto D’Aversa e il Parma insieme fino al 30 giugno 2022. A sancire il prolungamento di contratto del tecnico è la stessa società ducale con un comunicato stampa apparso sul proprio sito ufficiale. Nella prima conferenza stampa stagionale, D’Aversa ha commentato così il suo rinnovo: “Prima ancora di andare in vacanza ci siamo trovati con la società per continuare un percorso che mi auguro possa darci altre soddisfazioni come quelle passate, la firma di oggi è stata una formalità. Ripartiamo vogliosi dopo un campionato nel quale abbiamo ottenuto la salvezza, questo deve renderci orgogliosi ma non appagati”.