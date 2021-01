Ora è ufficiale: Rigoni dal Monza al Pescara. Antei torna al Benevento

Nicola Rigoni è un nuovo giocatore del Pescara, e adesso c’è anche l’ufficialità da parte del club, una notizia che avevamo anticipato.

Questa la nota della società:

“La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Monza Calcio per il prestito fino a giugno del calciatore classe ‘90 Nicola Rigoni.

Il centrocampista vanta 142 gare in B (10 gol), 83 in A con Chievo, Vicenza, Cittadella e Reggina; a Monza ha ottenuto nella scorsa stagione la promozione nella serie cadetta dove ha continuato a militare in questa prima parte di stagione, oggi ha firmato con i #BiancAzzurri dove ritrova Roberto Breda, il tecnico che lo allenò a Vicenza nel 2012-13.

La Delfino Pescara 1936 comunica inoltre di aver perfezionato gli accordi con il Benevento Calcio per la risoluzione della cessione a titolo temporaneo del calciatore Luca Antei che torna in Campania”.