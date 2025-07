Ora è ufficiale: Richard Rios è un nuovo giocatore del Benfica

23/07/2025 | 09:29:10

Alla fine è ufficiale: niente Roma per Richard Ríos. Come raccontato da Gianluigi Longari, la missione brasiliana della dirigenza portoghese si è conclusa con successo. Tutto è iniziato il 15 luglio con la prima offerta presentata dal Benfica, e in appena quattro giorni, il 19 luglio, è stato trovato l’accordo tra i due club. Il centrocampista colombiano si trasferisce in Portogallo per 30 milioni di euro, una cifra a cui la Roma non si è mai avvicinata.. Ecco il comunicato: Richard Ríos indossa già il Manto Sacro! Accanto al Presidente Rui Costa, il centrocampista colombiano, 25 anni, ha firmato un contratto con il Benfica valido fino al 2030, trasferendosi dal Palmeiras.