Ora è ufficiale: Reggina, dall’Atalanta arriva Cortinovis

Una trattativa che vi avevamo anticipato alcuni giorni fa, ora è ufficiale: la Reggina ha preso dall’Atalanta il giovane Alessandro Cortinovic. Ecco il comunicato del club amaranto:

“Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento di Alessandro Cortinovis. Il centrocampista offensivo, classe 2001, approda in riva allo Stretto con la formula del prestito fino al 30 giugno 2022, e raggiungerà i compagni dopo gli impegni con la nazionale Under 20. Ad Alessandro un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto”.

Foto: Logo Reggina