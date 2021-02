Ora è ufficiale: Reggina, dal Bologna arriva Okwonkwo in prestito

Come anticipato in esclusiva, la Reggina ha ufficializzato l’ingaggio di Okwonkwo, in prestito dal Bologna.

Questo il comunicato del club calabrese: “Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il Bologna Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo del calciatore Orji Okwonkwo. L’attaccante si trasferisce in riva allo Stretto sino al 30 giugno 2021″.

Foto: Sito Reggina