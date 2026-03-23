Ora è ufficiale: Reggiana, esonerato Rubinacci. Al suo posto Bisoli

23/03/2026 | 22:04:05

Come raccontato già da ieri, la Reggiana ha provveduto all’esonero di Lorenzo Rubinacci. Nel pomeriggio avevamo anticipato che il sostituto sarebbe stato Pierpaolo Bisoli e ora c’è l’ufficialità.

Ecco la nota del club emiliano: AC Reggiana comunica di avere sollevato Lorenzo Rubinacci dalla guida tecnica della Prima Squadra. Insieme all’allenatore, sono stati esonerati dai rispettivi incarichi Massimo Lo Monaco, Simone Greco e Federico Soldano. AC Reggiana comunica di avere affidato a Pierpaolo Bisoli l’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il tecnico emiliano ha firmato un accordo che lo lega al Club granata fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico al raggiungimento della salvezza. Faranno parte dello staff tecnico anche il vice allenatore Giuseppe Angelini e il match analyst Davide Bisoli, che lavoreranno con il preparatore atletico Paolo Artico e l’allenatore dei portieri Raffaele Clemente.

Foto: sito Reggiana