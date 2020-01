Ora è ufficiale: il Real Madrid ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per l’acquisto di Reinier. I Blancos hanno fatto sottoscrivere al gioiellino brasiliano un contratto valido fino al 2026. Il centrocampista classe 2002, prelevato dal Flamengo, si aggregherà al Real Madrid Castilla dopo il Pre-Olimpico Under 23 in programma in Colombia con la Nazionale Carioca.

Foto: Twitter Real Madrid