Raul Albiol lascia ufficialmente il Napoli per tornare in Spagna ed accasarsi al Villarreal. A dare l’annuncio è stata la stessa società campana con un comunicato. “Il Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Albiol al Villarreal. La Società ringrazia Raul per queste sei stagioni trascorse insieme all’insegna di impegno encomiabile ed esemplare professionalità”.

Foto Twitter Napoli