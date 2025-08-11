Ora è ufficiale: Raspadori all’Atletico Madrid

11/08/2025 | 16:50:24

Mancava soltanto l’annuncio, ora è arrivato: Giacomo Raspadori è un nuovo attaccante dell’Atletico Madrid. Confermate la svolta e soprattutto le cifre dei giorni scorsi. Questo il comunicato del club: “La SSC Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Giacomo Raspadori al Club Atletico de Madrid. Il 28 agosto 2022 Jack fa il suo esordio in azzurro, in occasione del pareggio del Franchi contro la Fiorentina. Il 10 settembre il suo primo indimenticabile sigillo al Maradona, decidendo nei minuti finali la partita contro lo Spezia. Quattro giorni dopo Jack sigla la sua prima rete in Champions, nella vittoria per 0-3 ad Ibrox contro i Rangers. Con il Napoli ha collezionato 109 presenze, firmando 18 gol e 10 assist, contribuendo alla conquista di due scudetti.Grazie, Jack!” Il comunicato dell’Atletico Madrid: “Giacomo Raspadori è ora un giocatore dell’Atlético Madrid, dopo che il nostro club e il Napoli hanno raggiunto un accordo per il suo trasferimento al nostro club. L’attaccante si è sottoposto alle visite mediche presso il Centro di Medicina Sportiva ad Alte Prestazioni Vithas – Invictum dell’Ospedale Universitario Arturo Soria di Madrid. Da lì, si è recato presso la sede del club presso lo stadio Riyadh Air Metropolitano, dove ha firmato il suo contratto quinquennale. L’italiano (Bentivoglio, 18 febbraio 2000) è un giocatore versatile che può giocare in tutti i ruoli offensivi e anche dietro le punte. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Sassuolo, club in cui è entrato nel 2009. Il suo debutto in prima squadra è avvenuto 10 anni dopo, il 26 maggio 2019, in una partita contro l’Atalanta. Raspadori ha collezionato 82 presenze con il Sassuolo, segnando 18 gol e fornendo nove assist. Nell’estate del 2022, ha firmato per il Napoli, con cui ha vinto la Serie A nella sua prima stagione e l’ultima stagione 2024/25. Ha collezionato 109 presenze con la squadra campana, segnando 18 gol e fornendo 10 assist. L’attaccante è un nazionale italiano a tutti gli effetti, avendo esordito con la Nazionale a 21 anni il 4 giugno 2021, in una partita di preparazione a Euro 2021. È stato convocato per la competizione, dove ha giocato una partita e vinto il titolo. Ad oggi, ha collezionato 40 presenze, segnando nove gol e fornendo sei assist. Benvenuto, Giacomo!”.

Foto: Instagram Raspadori