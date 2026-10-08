Ora è ufficiale: Ranieri-Fiorentina, rinnovo fino al 2029

08/10/2026 | 14:15:32

Come anticipato nelle ultime settimane di agosto, Ranieri ha rinnovato il contratto con la Fiorentina. Questo il comunicato della Viola: “ACF Fiorentina comunica di aver formalizzato l’ accordo con il calciatore Luca Ranieri per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo fino al 30 giugno 2030.

Ranieri è cresciuto nel settore giovanile gigliato e, con la maglia viola, ha disputato 164 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Conference League segnando 12 reti ed arrivando a vestire, parallelamente, le maglie di tutte le selezioni giovanili Azzurre fino alla Nazionale maggiore”.

Foto: Instagram Fiorentina