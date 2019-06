Ora è ufficiale: Pradè-Udinese, è addio

Pradé-Udinese, è addio. Mediante un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club, “Udinese Calcio e Daniele Pradè comunicano di aver deciso di comune accordo di non rinnovare il rapporto di collaborazione per la prossima stagione. La società vuole ringraziare Daniele per il grande lavoro svolto nel corso della stagione 2018/2019, per la dedizione dimostrata e per la professionalità messa a disposizione dei colori bianconeri. Tutta Udinese Calcio augura a lui il meglio per il suo futuro professionale”. Come già raccontato alle ore 10:17 di questa mattina, Daniele Pradè sta per tornare alla Fiorentina. Dopo la risoluzione del contratto di Pantaleo Corvino con la Viola, difatti, è lui il favorito per assumere il ruolo di direttore sportivo nel club del neo proprietario Commisso.

