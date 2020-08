Ora è ufficiale: Pirlo nuovo allenatore della Juve. Contratto fino al 2022

La Juve ufficializza la nomina di Andrea Pirlo come nuovo allenatore. Il club chiarisce anche i dettagli, un po’ diversi rispetto alla precedente nomina come tecnico dell’Under 23: Pirlo si è legato per due stagioni, contratto fino al 2022. E’ lui l’erede di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera.

Ecco il comunicato: “Dopo una carriera leggendaria che l’ha portato a vincere qualsiasi cosa, oggi Pirlo inizia un nuovo capitolo nel mondo del calcio. Da Maestro a Mister, perché la scelta è stata dettata dalla convinzione che abbia, fin sulla sua prima esperienza in panchina, il talento per inseguire nuovi successi. Pirlo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022“.