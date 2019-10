Ora è ufficiale: Pioli è il nuovo allenatore del Milan

Stefano Pioli è il nuovo allenatore del Milan. L’ex tecnico tra le altre di Lazio, Inter e Fiorentina prende il posto di Marco Giampaolo per tentare di risollevare la classifica dei rossoneri, fermi a nove punti dopo sette giornate di campionato. Questo il comunicato ufficiale della società meneghina: “AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Signor Stefano Pioli. Nato a Parma il 20 ottobre 1965, Stefano Pioli ha avviato la sua carriera da allenatore nel 1999. Nel 2006 il debutto in Serie A con il Parma e successive esperienze professionali con altre società di Serie A come Chievo Verona, Palermo, Bologna, Lazio e Inter, prima di allenare la Fiorentina dal 2017. Stefano Pioli ora si unisce al Milan con un contratto biennale. Il Club rivolge a Stefano e ai suoi collaboratori un caloroso benvenuto e auguri di buon lavoro“.

Foto: sito ufficiale Milan