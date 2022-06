Ora è ufficiale: Pierpaolo Bisoli lascia il Cosenza

Pierpaolo Bisoli non è più l’allenatore del Cosenza. Come avevamo anticipato le due parti non hanno trovato un accordo, tanto che il club calabrese era già in cerca del sostituto.

Poco fa, tramite una nota apparsa sul sito ufficiale del Cosenza, è arrivata anche l’ufficialità. “La Società Cosenza Calcio comunica che il rapporto con il tecnico Pierpaolo Bisoli in scadenza il 30 giugno prossimo, di comune accordo non proseguirà. A Pierpaolo Bisoli va il ringraziamento della Società e l’augurio per il prosieguo della carriera” recita il comunicato.

Foto: Sito ufficiale Cosenza