Ora è ufficiale: Petagna al Pisa

20/08/2026 | 11:59:47

Come anticipato da Luca Cilli per Sportitalia, ora è ufficiale: Andrea Petagna lascia il Monza per il Pisa.

La nota: “Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società AC Monza per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Petagna.

Attaccante, classe 1995, Petagna cresce calcisticamente nelle giovanili del Milan, squadra con cui debutta in Champions League ad appena 17 anni e in Serie A pochi mesi più tardi in una stagione che lo vede protagonista per metà stagione anche con la maglia della Sampdoria. Dopo le esperienze in Serie B con Latina, Vicenza e Ascoli arriva l’importante esperienza con l’Atalanta dove colleziona 75 presenze e 11 reti meritandosi anche la convocazione e il debutto in Nazionale. Nell’estate 2018 passa alla Spal dove totalizza 74 presenze e 29 reti in due stagioni che lo proiettano al Napoli (50 presenze, 7 gol) e al Monza (32 presenze, 5 gol); dopo una esperienza a Cagliari torna in maglia biancorossa contribuendo nella passata stagione al pronto ritorno in serie A dei brianzoli. Adesso Andrea è Nerazzurro. Benvenuto nel Pisa Sporting Club”.



Foto: facebook Pisa