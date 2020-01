Ora è ufficiale: Perugia, esonerato Oddo

Ve lo avevamo raccontato nei giorni scorsi, ora è anche ufficiale. Massimo Oddo non è più l’allenatore del Perugia. A dare la notizia è stato lo stesso club umbro, con una nota sul proprio sito: “Massimo Oddo è stato sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. La Società ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto sulla panchina biancorossa e gli augura il meglio per il futuro“.

Foto: Twitter Perugia