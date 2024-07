Ora è ufficiale: Pavlovic al Milan

Come anticipato, c’è l’ufficialità. Strahinja Pavlović è un nuovo giocatore del Milan.

Questa la nota ufficiale: “AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Strahinja Pavlović dal Fußballclub Red Bull Salzburg. Il difensore serbo ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno. Nato a Šabac (Serbia) il 24 maggio 2001, Strahinja cresce nel Settore Giovanile del Partizan Belgrado con cui debutta in Prima Squadra nel febbraio del 2019, e in due stagioni con il Partizan totalizza 57 presenze e 2 gol, conquistando una Coppa di Serbia. Tra il 2020 e il 2022 veste le maglie di Monaco, Bruges e Basilea prima di passare al Salisburgo, con cui colleziona 71 presenze e 6 gol, vincendo una Bundesliga austriaca. Vanta, inoltre, 38 presenze e 4 gol con la Serbia, con cui ha debuttato il 3 settembre 2020. Pavlović indosserà la maglia rossonera numero 31″.

Foto: Instagram Milan