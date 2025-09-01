TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Ora è ufficiale: Pavard lascia l’Inter e va al Marsiglia

01/09/2025 | 23:56:00

article-post

Come anticipato c’è l’ufficialità. Benjamin Pavard lascia l’Inter e riparte dal Marsiglia. Il francese si trasferisce in Ligue 1 in prestito con diritto di riscatto.
Questa la nota dell’Inter: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Benjamin Pavard all’Olympique Marsiglia. Il difensore classe 1996 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del Club francese”.


Foto: X Marsiglia