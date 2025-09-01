Ora è ufficiale: Pavard lascia l’Inter e va al Marsiglia
01/09/2025 | 23:56:00
Come anticipato c’è l’ufficialità. Benjamin Pavard lascia l’Inter e riparte dal Marsiglia. Il francese si trasferisce in Ligue 1 in prestito con diritto di riscatto.
Questa la nota dell’Inter: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Benjamin Pavard all’Olympique Marsiglia. Il difensore classe 1996 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del Club francese”.
⚪️
Le défenseur international rejoint l’OM en provenance de l’Inter Milan ✍️ pic.twitter.com/AOhiKvQlhg
— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2025
Foto: X Marsiglia