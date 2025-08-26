Ora è ufficiale: Palestra dall’ Atalanta in prestito al Cagliari

26/08/2025 | 17:18:31

Come anticipato, c’è l’ufficialità. Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Palestra che si trasferisce dall’Atalanta BC con la formula del prestito sino al termine della stagione sportiva 2025/26. Nato a Buccinasco, classe 2005, è cresciuto nel vivaio dell’Atalanta: dopo la trafila nel settore giovanile ha fatto il suo esordio tra i professionisti nella squadra U23, in serie C, con cui ha debuttato il 3 settembre 2023. Il 7 ottobre ha realizzato la sua prima rete, decisiva per il pareggio (1-1) contro l’Albinoleffe. Chiuderà la stagione con 41 presenze, 3 gol e altrettanti assist. Per lui anche la soddisfazione di esordire in prima squadra – a soli 18 anni – nella gara di Europa League contro il Raków Częstochowa. La scorsa stagione è entrato a far parte in pianta stabile della prima squadra: subentra nella finale di Supercoppa UEFA contro il Real Madrid il 14 agosto 2024, pochi giorni dopo debutta in Serie A, nella vittoria per 4-0 contro il Lecce. Altra data memorabile, il primo match giocato in Champions League, il 26 novembre 2024, contro lo Young Boys. In tutto con i bergamaschi colleziona 15 presenze tra competizioni nazionali e internazionali. Vanta attualmente 3 gare con la nazionale U21, dopo aver giocato anche nelle selezioni azzurre U19 e U20. Prestante fisicamente, alto 186 centimetri, grande corsa, Palestra è un esterno a tutta fascia che, in virtù della sua grande duttilità, può essere impiegato sia a destra che a sinistra. Abile in entrambe le fasi, grazie ad una buona tecnica, dribbling, visione di gioco e intelligenza tattica, sa rendersi pericoloso in avanti con i suoi inserimenti e la capacità di servire invitanti cross per i compagni. Benvenuto in rossoblù, Marco!”.

Questa la nota dell’Atalanta: “Atalanta BC comunica di aver ceduto a Cagliari Calcio, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Palestra, 20enne laterale destro di centrocampo cresciuto nel settore giovanile nerazzurro fino a militare in Serie A e nelle competizioni europee per Club con la Prima Squadra nerazzurra. Atalanta BC augura a Marco il meglio per questa nuova tappa del suo percorso di formazione e crescita”.

Foto: X Cagliari