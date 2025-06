Ora è ufficiale: Palermo, esonerato Dionisi. Si aspetta Inzaghi

15/06/2025 | 11:33:10

Il Palermo ha ufficializzato l’esonero del tecnico Alessio Dionisi. La compagine rosanero, come anticipato, ripartirà da Pippo Inzaghi. Il tecnico ha lasciato il Pisa, con cui aveva conquistato la promozione in Serie A, per sposare la causa rosanero.

Questo il comunicato dell’esonero di Dionisi: “Il Palermo FC comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Alessio Dionisi. A Dionisi e al suo staff un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior “in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Foto: Instagram Palermo