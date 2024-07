Ora è ufficiale: Orellana è un nuovo giocatore della Vis Pesaro

Ora è ufficiale: Marcelo Orellana Cruz è un nuovo giocatore della Vis Pesaro. Di seguito il comunicato: “La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Varesina Calcio per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marcelo Orellana Cruz. Il classe 2001 ha firmato un contratto di durata triennale, fino al 30 giugno 2027.

Calciatore tecnico e intelligente di piede mancino, Orellana veste il ruolo del fantasista, capace di creare soluzioni decisive ma anche di andare a rete con facilità. Grazie alla sua duttilità può essere schierato in varie posizioni del centrocampo e nel reparto avanzato, sfoderando velocità e inserimenti tra le linee.

Marcelo, italo-cileno, viene da ottime stagioni in serie D tra Vis Nova Giussano e Varesina. In quest’ultima esperienza, della durata di due anni, solo nella stagione 2023/2024 ha accumulato 45 presenze, ­13 gol e 7 assist in tutte le competizioni.

Benvenuto Marcelo!

Foto: sito Vis Pesaro