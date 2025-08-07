Ora è ufficiale: Nzola è un nuovo attaccante del Pisa

07/08/2025 | 18:01:34

Come anticipato, c’è l’ufficialità. M’Bala Nzola lascia la Fiorentina e passa al Pisa.

Questa la nota: “Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società AFC Fiorentina per l’acquisizione a titolo temporaneo (con opzione e contro-opzione) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore M’Bala Nzola, che da oggi indosserà i nostri Gloriosi colori. Attaccante classe 1996, proveniente dall’Angola, Nzola ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Troyes in Francia prima di trasferirsi brevemente in Portogallo e di iniziare una lunga esperienza in Italia, sempre in crescendo; Virtus Francavilla, Trapani, Carpi, Spezia e Fiorentina collezionando 110 presenze in Serie A (29 gol, 9 assist), 43 presenze in Serie B (7 gol, 5 assist) e 62 presenze in Serie C (18 gol, 5 assist). Lo scorso anno l’avventura in Ligue 1 con la maglia del Lens mettendo a referto 21 presenze (6 gol, 1 assist). Da oggi sarà sull’altra sponda dell’Arno con i migliori auspici per una brillante avventura in maglia Nerazzurra”.

Foto: facebook Pisa