Ora è ufficiale: Nkunku al Lipsia

25/08/2026 | 20:20:12

Come anticipato da Gianluigi Longari per Sportitalia, c’è l’ufficialità. Il Milan ha ceduto Christopher Nkunku al Lipsia.

La nota: “Christopher Nkunku è tornato al RB Lipsia in prestito dal Milan per la stagione 2026/27 . Inoltre, i Red Bulls hanno inserito un’opzione per l’acquisto definitivo dell’attaccante. Christo e l’RB Lipsia sono legati da un rapporto speciale, che dura da quattro anni, 172 partite ufficiali, 126 gol e due titoli di DFB-Pokal. Ora, l’attaccante è pronto a scrivere un nuovo capitolo con i Red Bulls”.

Manche Dinge im Leben sehen einfach richtig aus pic.twitter.com/eh3DaycgQN — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 25, 2026

Foto: X Lipsia