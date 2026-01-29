Ora è ufficiale: Nicolussi Caviglia nuovo giocatore del Parma

29/01/2026 | 18:41:41

Come vi abbiamo raccontato, Nicolussi Caviglia è diventato un nuovo giocatore del Parma. C’è il comunicato del club crociato: “Parma Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive, le prestazioni del calciatore Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia Football Club. Centrocampista dotato di grande dinamismo, torna a vestire la maglia gialloblu dopo l’esperienza della stagione 2020/21. Nato ad Aosta il 31 marzo 2000, Nicolussi Caviglia è cresciuto nel Settore Giovanile della Juventus, club con cui ha esordito in Serie A a soli 18 anni. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze significative con le maglie di Perugia, Salernitana, Südtirol e Venezia, distinguendosi per qualità tecniche e capacità di inserimento. Benvenuto in gialloblu, Hans!”

foto x parma