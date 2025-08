Ora è ufficiale: Ndiaye è un nuovo giocatore del Parma

04/08/2025 | 20:30:09

Come anticipato, c’è l’ufficialità. Il Parma Calcio annuncia che Abdoulaye Ndiaye è stato acquistato a titolo definitivo dall’Espérance Sportive Troyes Aube Champagne e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Nato a Boune, in Senegal, Abdoulaye cresce calcisticamente in Francia, dove mette in mostra le sue doti atletiche e fisiche, oltre che una grande tecnica.

Difensore centrale, di piede sinistro, con lo Stade Brestois 29, con cui ha giocato in prestito l’ultima stagione, ha esordito in Champions League, dimostrando la sua adattabilità al calcio internazionale europeo. E da oggi è pronto a scrivere una nuova pagina di storia per la difesa gialloblu”.

Foto: facebook Parma