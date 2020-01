Ora è ufficiale: Napoli, acquistato Petagna. Resta in prestito alla Spal

“La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Petagna e contestualmente di averlo girato in prestito alla SPAL fino al 30 giungo 2020”, con questo comunicato il Napoli ha annunciato l’ormai noto acquisto di Andrea Petagna dalla Spal. Il calciatore, come raccontato, resterà in prestito alla Spal fino a giugno prima di approdare in azzurro.

Foto: Spal Twitter