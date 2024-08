Lo avevamo anticipato in un’esclusiva di ieri, ora è ufficiale. Il difensore classe 2003 Tarik Muharemovic è un nuovo giocatore del Sassuolo. Il giocatore giunge dalla Juventus con la formula del prestito con opzione e obbligo di acquisto. Colonna della Next Gen, il centrale bosniaco spicca per la sua grande fisicità e buone doti di impostazione.

Foto: Instagram Sassuolo