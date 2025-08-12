Ora è ufficiale: Morata nuovo giocatore del Como

12/08/2025 | 19:29:53

Adesso è anche ufficiale dopo quanto vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, Alvaro Morata è un nuovo giocatore del Como.

Questo l’annuncio del club: “Il Como 1907 annuncia l’arrivo, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, di Álvaro Morata. L’ attaccante arriva a Como dopo aver vestito le maglie di Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético Madrid e della nazionale spagnola. Con i suoi club, Morata ha vinto due titoli di Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa del Mondo per club FIFA, due titoli di Serie A, due titoli della Liga e un titolo della Süper Lig turca. Il suo palmares include anche tre Coppe Italia, una FA Cup, l’Europa League e diverse Supercoppe nazionali”.

Foto: X Como