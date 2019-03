Ora è ufficiale: Monchi torna al Siviglia, domani la presentazione

“Il cuore non dimentica mai il luogo in cui ha lasciato il suo battiti migliori”. Ieri Monchi scriveva così sui propri account social, confermando di fatto il suo ritorno al Siviglia. E ora, dopo le indiscrezioni spagnole, è arrivata anche l’ufficialità: l’ex direttore sportivo della Roma ha raggiunto tutte le intese con il club andaluso per ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Domani, si legge nel comunicato ufficiale, alle ore 13 ci sarà la presentazione ufficiale, mentre il suo insediamento è previsto per il 1° aprile.

Foto: sito ufficiale Siviglia