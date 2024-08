Ora è ufficiale: Miretti è un nuovo giocatore del Genoa

Come già anticipato nei giorni scorsi, Fabio Miretti in questa stagione sarà un giocatore del Genoa. Lo annuncia con un comunicato il club che ne detiene il cartellino, la Juventus, che saluta il centrocampista italiano classe 2003 con un comunicato sul proprio sito. Miretti, che giunge a Genova con la formula del prestito secco, apporterà nel centrocampo genoano qualità e dinamismo e sarà una pedina fondamentale per il gioco di Gilardino.