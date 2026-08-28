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Ora è ufficiale: Miretti è un nuovo giocatore del Besiktas

28/08/2026 | 18:56:58

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Il 23 agosto abbiamo parlato di una accelerata del Besiktas per Fabio Miretti. L’ormai ex centrocampista della Juventus vola alla corte di Vincenzo Italiano e ritroverà Dusan Vlahovic.

Il comunicato dei turchi: “È stato raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento temporaneo del calciatore professionista Fabio Miretti con opzione di acquisto. Auguriamo a Fabio Miretti successo con la nostra splendida maglia e la presentiamo rispettosamente al pubblico”.

Foto: Sito Besiktas