Ora è ufficiale: Miretti è un nuovo giocatore del Besiktas
28/08/2026 | 18:56:58
Il 23 agosto abbiamo parlato di una accelerata del Besiktas per Fabio Miretti. L’ormai ex centrocampista della Juventus vola alla corte di Vincenzo Italiano e ritroverà Dusan Vlahovic.
Il comunicato dei turchi: “È stato raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento temporaneo del calciatore professionista Fabio Miretti con opzione di acquisto. Auguriamo a Fabio Miretti successo con la nostra splendida maglia e la presentiamo rispettosamente al pubblico”.
Foto: Sito Besiktas