Ora è ufficiale: Milan, Santiago Gimenez ceduto al Porto

31/08/2026 | 20:51:21

Come anticipato, arriva l’ufficialità. Il Milan cede Santiago Gimenez al Porto.

Il comunicato del Milan: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Santiago Gimenez a FC Porto fino al 30 giugno 2027. Il Club ringrazia Santi per la professionalità e l’impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa nuova esperienza calcistica”.

Foto: X Porto