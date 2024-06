Ora è ufficiale: Mignani nuovo allenatore del Cesena

Come anticipato, c’è l’ufficialità. Michele Mignani è il nuovo allenatore del Cesena, club neopromosso in Serie B.

Questa la nota: “Cesena FC comunica di aver affidato a Michele Mignani l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha siglato un accordo che lo legherà al club bianconero dall’1 luglio 2024 fino al 30 giugno 2026. Classe 1972 e con un passato da difensore, Mignani ha mosso i primi passi da allenatore nelle giovanili del Siena, per poi diventare collaboratore tecnico prima di Beretta e poi di Breda al Latina nella stagione 2014/15. La sua prima esperienza in panchina l’ha fatta con l’Olbia in Serie D, poi nel 2017 è tornato a Siena, alla guida della prima squadra, in Serie C. Dopo aver allenato il Modena dal 2019 al 2021, nella stagione 2021/22 diventa il tecnico del Bari e lo porta immediatamente in Serie B. Confermato nella stagione successiva, arriva a un passo dalla promozione in Serie A. Dopo aver iniziato il terzo campionato consecutivo coi biancorossi, ad aprile 2024 diventa il tecnico del Palermo con cui ha raggiunto i play-off.”

Foto: Instagram Cesena