Ora è ufficiale: Michele Santoni nuovo allenatore della Triestina

Come anticipato, c’è anche l’ufficialità. La Triestina ha scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione. Si tratta di Michele Santoni.

Questa la nota ufficiale: “US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Michele Santoni. Santoni, classe ’80, nell’ultima stagione ha guidato il Dordrecht in seconda divisione olandese ed inizierà il proprio percorso con la Triestina a partire dal 1° luglio, legandosi all’Unione con un accordo di durata biennale con opzione per un’ulteriore stagione. Il nuovo mister alabardato ha acquisito esperienza muovendo i primi passi come allenatore in Olanda nella formazione Under 19 dell’Haarlem. Dall’estate 2009 al gennaio 2014 ha ricoperto il ruolo di video analyst nell’Ajax, mettendo in bacheca quattro scudetti sotto le gestioni di Frank De Boer e Martin Jol. Rientrato in Italia, ha vissuto un triennio come viceallenatore a Livorno, Cesena e Milano sponda Inter, rispettivamente accanto a Davide Nicola, Domenico Di Carlo e nuovamente Frank De Boer. Successivamente è passato alla Lazio, guidando le formazioni Under 17 e Under 19, prima di una nuova esperienza in Serie A come vice al Cagliari, guidato da Diego Lopez nella stagione 2017/18. Dall’estate 2018 ha fatto ritorno in Olanda con esperienze sulle panchine di Almere City, Ado Den Haag come vice di Aleksandar Rankovic e nell’ultimo triennio in seconda serie con il Dordrecht, condotto nella stagione 2023/24 al quarto posto con conseguente raggiungimento dei playoff promozione”.

