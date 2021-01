Ora è ufficiale: Mesut Ozil lascia l’Arsenal per il Fenerbahce

L’Arsenal ha appena ufficializzato l’addio di Mesut Ozil, il tedesco è un nuovo giocatore del Fenerbahce. Nel comunicato il club biancorosso ringrazia il giocatore per i bei tempi passati insieme con le parole del direttore tecnico Edu: “Ringraziamo Mesut per il suo enorme contributo all’Arsenal. Ha collezionato più di 250 presenze, ha giocato in tre finali di Emirates FA Cup e ha regalato ai fan e a tutti nel club molti momenti meravigliosi in campo da quando si è unito a noi nel 2013. Ringraziamo Mesut e la sua squadra per la professionalità durante le nostre recenti trattative. So che tutti quelli associati all’Arsenal si uniranno a me nell’augurare a Mesut e alla sua famiglia il meglio in salute, successo e felicità nel prossimo capitolo della sua carriera”.

Foto: Twitter Fenerbahce