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Ora è ufficiale: Mertens e Torreira al Galatasaray

06.08.2022 | 21:25

Come avevamo raccontato poche ore fa, è arrivato il doppio comunicato del Galatasaray, che annuncia l’ingaggio di Dries Mertens e di Lucas Torreira.
Questi i comunicati del club turco. I calciatori sono in arrivo a Instanbul, attesi da migliaia di tifosi in trepidante attesa.

Foto: twitter Belgio