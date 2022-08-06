Ora è ufficiale: Mertens e Torreira al Galatasaray
06.08.2022 | 21:25
Come avevamo raccontato poche ore fa, è arrivato il doppio comunicato del Galatasaray, che annuncia l’ingaggio di Dries Mertens e di Lucas Torreira.
Questi i comunicati del club turco. I calciatori sono in arrivo a Instanbul, attesi da migliaia di tifosi in trepidante attesa.
Profesyonel futbolcu Dries Mertens’in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/LOYxoMMWbA
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 6, 2022
Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua’nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/fuM0vVDPB5
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 6, 2022
Foto: twitter Belgio