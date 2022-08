Ora è ufficiale: Mertens e Torreira al Galatasaray

Come avevamo raccontato poche ore fa, è arrivato il doppio comunicato del Galatasaray, che annuncia l’ingaggio di Dries Mertens e di Lucas Torreira.

Questi i comunicati del club turco. I calciatori sono in arrivo a Instanbul, attesi da migliaia di tifosi in trepidante attesa.

Profesyonel futbolcu Dries Mertens’in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/LOYxoMMWbA — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 6, 2022

Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua’nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/fuM0vVDPB5 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 6, 2022

Foto: twitter Belgio