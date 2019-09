Ora è ufficiale: Menez firma con il Paris FC in Ligue 2

Tutto vero: il Paris FC piazza il colpo in attacco e si aggiudica il talento di Jeremy Menez. Confermate, dunque, le voci dei principali portali transalpini. La piccola e storica società parigina, attualmente ultima in classifica in Ligue 2, ha annunciato l’ingaggio dell’ex Milan, Roma e Club America attraverso il proprio sito ufficiale.

Foto: Paris FC sito ufficiale