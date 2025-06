Ora è ufficiale: Mastantuono al Real Madrid

13/06/2025 | 16:45:53

Nuovo innesto in prospettiva per il Real Madrid che ha annunciato l’ingaggio di Franco Mastantuono. Il giocatore ha firmato fino al 2031.

Questa la nota: “Il Real Madrid C.F. comunica che Franco Mastantuono sarà un giocatore del nostro club per le prossime sei stagioni, dal 14 agosto 2025 al 30 giugno 2031. Mastantuono è cresciuto nel settore giovanile del River Plate tra il 2019 e il 2024, e ha fatto parte della prima squadra nella stagione 2024-2025. Nel febbraio 2024, è diventato il marcatore più giovane nella storia del River Plate, squadra con la quale ha vinto una Supercoppa d’Argentina. A soli 17 anni, è anche il giocatore più giovane ad aver disputato una partita ufficiale con la Nazionale argentina in tutta la sua storia.

Foto: X Real Madrid