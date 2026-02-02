Ora è ufficiale: Masina rescinde con il Torino

02/02/2026 | 18:47:47

Nessuna sorpresa, Adam Masina rescinde il contratto con il Torino dopo quanto vi abbiamo raccontato: “Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Adam Masina. Giunto in granata il primo febbraio 2024, Masina ha totalizzato 51 presenze, tra campionato e Coppa Italia, e un gol. La Società desidera ringraziare Adam per l’impegno e per il contributo offerto in questi due anni e lo saluta augurandogli ogni bene per il futuro”.

Foto: Instagram Torino