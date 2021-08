Ora è ufficiale: Martella alla Ternana

Come anticipato in esclusiva i giorni scorsi, la Ternana ha ufficializzato l’acquisto di Bruno Martella dal Brescia.

Questo il comunicato del club umbro:

La Ternana Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Brescia le prestazioni sportive del calciatore Bruno Martella.

L’esterno mancino abruzzese (è nato ad Atri, provincia di Teramo, il 14 agosto del 1992), si è legato alla Società rossoverde fino al 30 giugno 2024.

Bruno, ad inizio carriera, ha vestito le maglie di Pescara e Sampdoria (Campionato Primavera), e vanta in Serie C 51 presenze e 4 gol tra Perugia, Viareggio e Pisa.

In Serie B le presenze sono 120 (con 5 reti e 16 assist), tra Crotone e Brescia; in Serie A Bruno ha disputato 83 partite e messo a segno un gol, sempre con le maglie di Crotone e Brescia.

Al suo attivo anche 10 gare ed una rete in Coppa Italia col Crotone. Benvenuto Bruno!