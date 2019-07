Ora è ufficiale: Marcolini è il nuovo allenatore del Chievo

Michele Marcolini è il nuovo allenatore del Chievo. Qualche istante fa è arrivato l’annuncio ufficiale da parte della società clivense mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito. Ecco, di seguito, il suo contenuto: “L’A.C. Chievo Verona è lieta di comunicare di aver affidato la conduzione tecnica della Prima squadra a Michele Marcolini. La presentazione ufficiale del nuovo tecnico gialloblù si svolgerà domani, venerdì 5 luglio alle ore 12.00 nella Sala Stampa dello Sport Hotel Veronello. Un caloroso ben tornato a Marcolini da tutto il ChievoVerona, e un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza da allenatore in gialloblù!”.

