Ora è ufficiale: Marco Baroni non è più l’allenatore della Lazio

02/06/2025 | 15:10:35

Ora è ufficiale: Marco Baroni non è più l’allenatore della Lazio. Sulla panchina biancoceleste – come raccontato – è in arrivo Maurizio Sarri. Di seguito la nota:”La S.S. Lazio ringrazia Marco Baroni per la professionalità e l’impegno dimostrati alla guida della Prima Squadra.

La Società augura al tecnico le migliori fortune professionali.

Grazie Mister”.

Foto: sito Lazio