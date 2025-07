Ora è ufficiale: Mangia è il nuovo allenatore del Team Altamura

04/07/2025 | 19:40:08

Come anticipato c’è l’ufficialità: Devis Mangia è il nuovo allenatore dell’Altamura.

Questa la nota del club: “La guida tecnica del sodalizio biancorosso per la stagione 2025/26 è stata affidata a Devis Mangia, 51enne originario di Cernusco sul Naviglio, che ha sposato il progetto del Team Altamura decidendo di ripartire dalla Serie C.

Foto: logo Altamura