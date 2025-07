Ora è ufficiale: Makoumbou è un nuovo calciatore del Samsunspor

02/07/2025 | 22:10:27

Ora è ufficiale Antoine Makoumbou ha scelto la Turchia. Il centrocampista franco-congolese lascia il Cagliari, da oggi è ufficialmente un nuovo calciatore del Samsunspor, sodalizio che milita nella prima divisione del calcio turco. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal club rossoblù:

“Il Cagliari Calcio annuncia la cessione del calciatore Antoine Makoumbou a titolo definitivo al Samsunspor Kulübü. Arrivato in Sardegna nell’estate 2022, Makoumbou ha lasciato il segno in rossoblù con tre stagioni da protagonista, ottenendo la promozione in Serie A e poi due salvezze giocando da mediano davanti alla difesa. Il Cagliari era arrivato nella sua carriera dopo gli inizi al Monaco e le esperienze con Ajaccio B e Mainz 05, quindi in Slovenia al Tabor Sežana e al Maribor. Il bottino con la maglia del Cagliari parla di 111 presenze, 2 gol (uno in Serie B e uno in Serie A) e 3 assist, numeri che raccontano solo in parte il suo contributo fatto di tecnica, dinamismo e attaccamento alla causa. Ora una nuova avventura in Turchia, il Club lo saluta e ringrazia per l’impegno, la classe e la professionalità dimostrate. In bocca al lupo per il tuo futuro, Antoine!”

Foto: Instagram Samsunspor