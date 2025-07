Ora è ufficiale: Maiuri è il nuovo allenatore del Cerignola

04/07/2025 | 15:50:22

Come anticipato c’è l’ufficialità. Il Cerignola ha ingaggiato Vincenzo Maiuri come nuovo allenatore.

Questa la nota del club ofantino: “Il Cerignola comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a . Con il tecnico è stato sottoscritto un contratto biennale con scadenza il 30 giugno 2027. Maiuri, classe 1969, nella sua carriera ha allenato Legnano, Matera, Fasano, Grottaglie, Nardò, Brindisi, Casertana, Taranto, Nocerina, Portici, Sorrento e Cavese. Nella stagione 2022/2023 ha conquistato la promozione diretta in serie C con il Sorrento. La scelta di Maiuri si inserisce nella volontà del club di dare continuità al progetto, affidandosi a una figura solida e preparata, con conoscenza approfondita della categoria. A vanno i nostri auguri di buon lavoro”

Foto: facebook Cerignola